«Sõnumid peavad olema selged. Georgi lindid ei ole lubatud, ei ole oodatud. Kes tuleb, järgneb karistus. Kui sõnumid on selged ja on teada ka, milleni see kõik võib viia, näiteks elamislubade äravõtmise või rahalise karistuseni, küllap siis ka inimesed mõtlevad, kas nad lähevad sõda ülistama või mitte,» on endine peaminister konkreetne. «Kui keegi ikkagi liialt ülbitseb ja sõjapropagandat siin edastab ja ta on Vene Föderatsiooni kodanik, siis elamisloa äravõtmine peaks olema minimum.»