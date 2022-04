Kuigi haridus- ja teadusministeerium soosib väikeste koolide sulgemist, näitavad õpilaste arvud, et maakoolid on järjest populaarsemad ja õpilasi neis rohkem kui varem. Teine probleem on see, et linnakoolid on puupüsti õpilasi täis ja juurde ei mahu. Mida teha? Vastab Liina Kersna.