SÕJASTUUDIO ⟩ Peeter Tali: Mariupoli kaitsjaid on linnalahingus alistada ülikeeruline

Venelastel pole ju siiani olnud mingit probleemi rääkida siseriiklikult sellest, kui hästi neil Ukraina sõjas läinud on.

See on ikkagi päris paha, et enamus Venemaa elanikkonnast on Z-tähega zombistatud ja et nad usuvadki seda, mida räägitakse. Kui vaadata Vene televisiooni, võib ju näha, kuidas on uudised üles ehitatud ja mida nad seal räägivad ning teevad. See on päris õudne. Kui oleksin ise seda iga päev vaadanud, siis võib-olla oleks ka mõne aja pärast hulluks läinud.

Kuidas on siiski võimalik teha oma sõjaväest selline metsistunud kamp, kes ei kohku tagasi mitte millegi ees?

Sõda ongi julm, aga sõduritele õpetatakse ka seda, et kinni tuleb pidada rahvusvahelistest konventsioonidest ja ka sõdurieetikast, et haavatuid ei tapeta, neile antakse esmaabi. Seda vastust peavad ehk otsima ühiskonnateadlased, et kust see selline üüratu kurjus ja ebainimlikkus tuleb.

Aga ühtepidi on Ukrainat ju demoniseeritud aastakümneid, seda sõda projitseeriti 15 aastat ja rohkem. Venemaal kujutatakse asju niimoodi, et sõditakse Ameerika Ühendriikide ja NATOga, et ukrainlasi vabastada. Nüüd on see pilt muutunud, räägitakse, et ukrainlased on natsid, et nad tuleb denatsifitseerida ehk kui sa ei räägi vene keelt ja ei venestu, siis tuleb sind lihtsalt ära tappa.

Käibel on ideoloogia, et Venemaa on eriline ja venelased on erilised ning neil on lubatud teha asju, mis teistele rahvastele lubatud ei ole.

Igasugune juhtkond sõja tingimustes peaks olema suhteliselt murelik, kui nende armee hakkab röövima ja varastama ning varastatud asju koju saatma, see näitab, et sõdurite moraal on langenud ja sellise sõjaväega on ka keeruline sõdida. Miks see Venemaa väejuhte murelikuks ei tee?

Ma ei oskagi sellele küsimusele päris täpselt vastata. Muidugi on see ülemate ja komandöride küsimus, miks nad lasevad sellel juhtuda. Loogiline seletus on, et küllap nad on ise sama rikutud. Ilmselt teevad nad ise kõike seda sama.