Kaitsepolitsei peadirektori asetäitja Aleksander Toots, kes tegeleb vastuluurega, ütles saates «Otse Eloga», et luureagendiks värbamine Venemaa poolt on hoogustunud ja KAPO jaoks on kõige olulisem kontingent, kes kriisiolukorras võivad osutada relvastatud vastupanu Vene Föderatsiooni eriteenistuste korraldusel.