Sõjastuudio ⟩ ootamas on ulatuslikud lahingud Ukraina idaosas. Kuidas saavad lääneriigid aidata?

Zelenskõi soovib intensiivistada suhtlust lääneriikide liidritega, et saada neilt kiiremas korras abi vajaminevate relvade tarnimisega. Millised on lääneriikide võimalused Ukrainat hetkel aidata? Kes kõige tõenäolisemalt abikäe ulatavad? Milline saab olema Venemaa ja Ukraina jõutasakaal lahingutes riigi idaosa pärast? Nendele küsimustele otsime vastuseid kell 12.00 algavas otsesaates «Sõjastuudio», kus seekordseks saatekülaliseks on julgeolekuekspert Eerik-Niiles Kross. Saatejuht on Nele Kullerkupp.