SÕJASTUUDIO ⟩ Kert Valdaru: üüriturul võidakse tõesti öelda, et ukrainlast me korterisse ei taha

Kuna meil on siin ühtekokku 27 000 sõjapõgenikku ja lühiajalisel pinnal on 5 800 inimest, siis üle 20 000 on tegelikult juba omal käel majutuse kas üüriturult või sõprade juurest leidnud. Pikaajalise majutuse puhul loodame leida kohti juurde üüriturult, sest riigil endal nii palju kortereid ei ole. Teine võimalus on, võtta kasutusele kõik riigi korterid, mis on olemas, samuti riiklikud pinnad, mida remontida. Samuti saab kasutada hooldekodusid, mis seisavad tühjalt näiteks Sõmeral, Võisikul, Valklas. Lisaks saab otsida majutuskohti erasektorist.

Tallinnas leidub küll tööd, aga üüripind on siin kallis, kas riigil on võimalusi toetada korteri üürimist?

Tallinnas on tõesti keeruline leida korterit, aga loodame teha koostööd Tallinna linnavalitsusega, äkki leiab Tallinna linn võimaluse anda oma pindu või aitab üheskoos otsida riiklikke majutuspindu. Meil on Eestis kohalikke omavalitsusi, kes on juba tulnud aktiivselt appi ja eraldanud sõjapõgenike pikaajaliseks majutuseks ruume. On tõsi, et kõige rohkem vabu töökohti on Tallinnas, aga see ei pruugi tähendada, et mujal Eestis neid ei ole. Mujal on neid ka ja me püüamegi viia kokku vajalike oskustega inimese ja vaba töökoha, suheldes samal ajal kohaliku omavalitsusega, et selgitada, kas selles paigas võiks leida majutust. Samuti on riigil olemas meetmed, mis vajavad küll veidi detailides täpsustamist, aga mis võimaldavad inimesele tuge, et tasuda esimestel kuudel üüripinna eest, nii et neil oleks võimalik teha mitme kuu eest sissemakse või jätta deposiiti mingi summa, mis annaks ka üürileandjale kindluse.

Miskipärast kujutatakse ajakirjanduses Tallinna saabunud sõjapõgeniku maakohta saatmist kehva võimalusena, samal ajal me ju teame, et maakohas on lastega elamine lihtsam ja toredam.

Mind häirib ka see retoorika. Meil ju elavad nendes kohtades Eestis inimesed ja need on väga ilusad kohad, ise loen ka kohati kurvastusega, et me oma riigi kohta selliseid asju ütleme. Väikeses kohas võib olla tugi inimesele tunduvalt suurem. Kui seal on toetav kogukond, on loodud väga suured eeldused, et põgenik saab hakkama. Ma lõpetaks küll selle Eesti maakohtade alavääristamise ära.

Kas tõesti võidakse korteri otsijale öelda maakleri poolt, et ukrainlast me ei taha ja talle me midagi ei üüri?

Jah see on nii.

Uskumatu?