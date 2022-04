OTSE ELOGA ⟩ Ukraina ooperilaulja Eestis: nüüd koristan koridori ära ja inimesed kõnnivad selle jälle mustaks

«Mille eest Ukrainale sõda?» ohkab Liliia oma väikeses Dzingli hotellitoas. Ta meenutab, et viis ühel hommikul lapse lasteaeda ning pidi minema edasi tööle, kuid vastu tulnud tundmatu naine ütles, et kõik asutused on kinni. «Sõda algas! Minge pakkige kohvrid kokku ja varuge ruttu vett,» soovitas see naine.