ERISAADE ⟩ Mihhail Lotman: Butša röövimiste, vägistamiste ja tapmiste taga on üllatavalt noored Vene sõdurid

Lotmani hinnangul on inimene üks kole loom, kes on võimeline tegema asju, mida ükski teine liik ei saa teha.

«Eriti ohtlik on see, et tihtipeale oma kõige hullemat tegu serveerib inimene moraalsete kategooriatega. Näiteks eile rääkis Moskva õigeusu kiriku patriarh Kirill, et inimese tapmine on paha, aga sõdalased peavad täitma oma kohustust, sest isamaa on neid võitlema saatnud,» märkis ta.

Butša linna saatuse jagab Lotman kolme ossa. «Me puhul peame eristama vähemalt kolme gruppi Vene vägesid. Esimese laine ajal olid enam-vähem professionaalid. Kui räägime Butša õudustest, siis ma oleksin arvanud, et just nimelt need sõjardid, kes on käinud Liibüas ja Süürias, et need on eriti jõhkrad,» sõnas ta. «Selgus, et ei olnudki! Võib-olla oligi esimene käsk, et proovime viisakalt hakkama saada,» arvas ta, lisades, nad olid küll jõhkard, aga nad ei tapnud nii palju.

Pöördepunkt saabus aga siis, kui Venemaal linna Ussuriisk ümbrusest saadi kohale noored poisid. Lotmani arvates olid nad saabudes rabatud.

«Ukraina küla ei ole üldse jõukas koht. «Aga, teil on kodus gaas? Teil on WC majas?» Seal Ussuriiskis – mitte siis linnas vaid ümbruses – seda ilmselt ei ole. Ja neil läksid silmad põlema! Nad hakkasid röövima, vägistama. Just noored poisid! Mitte need, keda pidasime kõige hullemateks,» nentis ta.

Kolmanda tähelepanekuna toob riigikogu väliskomisjoni aseesimees välja, et lisaks saadeti samasse piirkonda ka kadõrovlasi, kes on Tšetšeeni Vabariigi peaministrile Ramzan Kadõrovile isiklikult ustavad mehed.

«Nende eesmärk oli kord majja lüüa. Kadõrovlased käitusid teistmoodi. Näiteks nad ei vägistanud ega röövinud nii palju, samas tapsid rohkem inimesi. Nad tapsid lapsi, nende vanemaid, aga nad ei määrinud oma käsi nende jaoks paganate naiste ja varaga,» selgitas ta.