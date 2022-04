ERISAADE ⟩ Rebane: Putini sõda on muutumas venelaste sõjaks, mis on väga ohtlik trend

Tuleb välja, et kallaletung Ukrainale on Vene presidendi Vladimir Putini populaarsust suurendanud. Seda näitab Levada keskuse arvamusuuring, mille põhjal toetab Putini samme üle 80 protsendi venemaalastest.

«Sõja ajal kipub nii olema, et kui usud, siis saad petta, aga paraku on Levada keskuse on väga normaalne asutus, mis teeb korralikke uuringuid. See number on eelmise nädala kõige häirivam number ja ilmselt on sellel numbril kõige pikemad tagajärjed nii sõjale kui Venemaale endale,» kommenteeris Rebane uuringutulemust.

Raul Rebane on tänaseni arvanud, et sõja saatuse otsustavad kolm asja: Ukraina vastupanuvõime säilitamine; Lääne ühtsuse püsimine ja Vene rahva unistus oma riigi tulevikust, ehk millist riiki nad tulevikus näha tahavad. «Antud 83 protsenti toetust Putinile on äärmiselt häiriv,» märkis ta.

See kollektiivne süütunne, mis pärast jääb, langeb ka nendele, kes milleski süüdi ei ole ja tegelikult on olnud aktiivsed vastased.

Kommunikatsioonieksperdi hinnangul näitab see, et valdav enamik Venemaa inimesi (kas hetkeks või pikaks ajaks), kas leiab mingi õigustuse või arvab, et Putin ajab õiget asja. «Kindlasti on nende seas palju inimesi, kes elavad propaganda infosfääris ja ei tea tegelikke fakte. Aga mõtleme, mida see tegelikult tähendab – piltlikult öeldes hüütakse hurraa oma naabri maja põletamise ning naise ja laste tapmise üle. Öeldakse veel, et see on õige tegu,» märkis ta.

Rebase sõnul toob see tulevikus kaasa väga suuri probleeme, kui Putini toetus jääbki 80 protsendi juurde.

Saatejuhi tähelepanekule, et tänast Putini toetust saab võrrelda Hitleri toetusega sakslaste seas Teises maailmasõjas, vastas Rebane, et sellele on tegelikult juba ammu tähelepanu juhitud. «See kollektiivne süütunne, mis pärast jääb, langeb ka nendele, kes milleski süüdi ei ole ja tegelikult on olnud aktiivsed vastased,» arvas ta.

Rebase selgitusel tuleb jälgida trendi, mis on kõikide sõdade puhul sarnane. «Kui sõda jääb kestma pikalt (mis praegu juba toimub), siis on täiesti vältimatu trend, mida on märgata juba ka meie meedias. Nimelt on möödunud nädalatel hakanud muutma see nn Putini sõda (ehk sõjas on süüdi Putin isiklikult) nö Vene sõjaks,» lausus ta.

«Meil – ka siin saadetes – on järjest kasvanud sõna venelane tarvitamine üldnimena. See on väga-väga ohtlik trend ning näitab selgelt suhtumise muutust,» märkis kommunikatsiooniekspert.