Valimiste ajal laialt inimestele naeratanud ja riigimehelikkust lubanud Martin Repinski (Keskerakond) on viimasel ajal silma paistnud sellega, et näib rahvasaadikutöö tegemisest olulisemaks pidavat mammona kokku ajamist. Näiteks on ta istungite ajal pidanud taksojuhi ametit, üürib maksumaksja raha eest korterit, kus ise ei ela ning käib tanklas nii tihti, justkui oleks auto kütusepaagis auk. Tänases saates küsime Martin Repinskilt otse, miks ta niimoodi skeemitab.