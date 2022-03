RIIGIPIRUKAS KELL 14 ⟩ Kuidas mõjub Ukraina sõda Eesti erakondade reitingutele?

Esimeses saates on täpsema vaatluse all Venemaa-Ukraina sõja mõju meie erakondade toetusele. Vaatame kuidas ja miks on Reformierakonna toetus viimase kuu jooksul tõusnud ja Keskerakonna oma mõnevõrra langenud. Meie erakondade väljavaateid muutunud julgeolekuolukorras aitab lahti mõtestada esimese saate külaline Meelis Oidsalu.