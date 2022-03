ERISAADE ⟩ Reinsalu: Eesti huvides on, et Putin võimult kõrvaldataks

USA president Joe Biden ütles laupäeval Varssavi kuningalossis peetud kõnes, et «Jumala eest, see mees ei tohi võimule jääda.». Selle avalduse eest sai Biden kriitikat nii Prantsusmaa president Emmanuel Macronilt kui ka kodumaa ajakirjanikelt.

Reinsalu kommenteeris, et «puterdamine», mis pärast USA president Bideni tema hinnangul täiesti arusaadavat mõttekäiku lahti läks, oli pentsik.

«President ütles, et kui see inimene jääb võimule, siis esiteks on see moraalitu ja teiseks säilib sisuliselt sõja-laadne olukord. Meie huvides on (ammugi siin Eestis), et Putini režiim kukuks kokku ja Putin võimult kõrvaldataks,» lausus ta.

Endine välisminister selgitas, et ega Ühendriikide presidendi kritiseerijad ei arvanudki, et Biden selle sõnavõtuga vihjas Venemaa invasioonile ja Vene riigipea röövimisele.

«Tegelikult oli kriitikute mõte, et tegemist oli liiga kõva hinnanguga ja pärast on raske Putiniga suhelda. Tegelikult ei tohikski Putiniga suhelda,» arvas ta..

Raidma lisas, et teine teema puudutab vastutust. «Me looks väga halva pretsedendi, kui need, kes vastutavad Ukraina tapatalgute eest jääksid vastutusele võtmata ning veel (lääne - toim.) koostööpartneriteks. See muudaks kogu maailma kõvasti halva suunas,» märkis ta.

Reinsalu märkis veel, et eriti piinav on olukord täna ukrainlaste jaoks. «Läbi Ukraina kulgeb Venemaalt gaasitoru Euroopasse. Sõjaolukorras tuleks see kuramuse toru kõmaki õhku lasta või kinni keerata, aga nad ei saa seda teha, sest gaas läheb ju lääne liitlastele. See näitab olukorra paradoksi ja dramaatilisust,» sõnas ta.