OTSE POSTIMEHEST ⟩ Justiitsminister Lauri: Putini pildiga T-särk on provokatsioon ja tulevikus võib selle kandmise eest saada trahvi

Trahviühikud Lauri sõnul on veel diskussioonikoht. «Meil on teatavad standardid – kas 200 või 300 trahviühikut. Politseil on alati kaalutlusõigus, hinnates inimese majanduslikku võimekust ja käitumist. Piltlikult nii nagu liiklusrikkujaga: alguses on hoiatus, siis tuleb väiksem trahv, edasi suurem ja ühel hetkel võib lõpetada ka arestikambris,» selgitas ta.