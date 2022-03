Kõigi arvamusküsitluste kohaselt on Reformierakond hetkel Eesti populaarseim partei, Keskerakonna toetus on madalseisus, Isamaa lõhenemine võib tuua Eesti poliitmaastikule uue erakonna. Kuidas arengud võiksid edasi minna ja kui segaduses on vene valija, sellest räägime Postimehe otsesaates, külas on politoloog Tõnis Leht.