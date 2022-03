ERISAADE ⟩ Meelis Paavel: ukrainlased tahavad sõltumata haridusest lihtsalt teenida ja kiiresti koju minna

Saatejuht on Ulla Länts.

Milline on tööturu olukord ja kui palju on meil endal inimesi, kes tööd otsivad?

Veel kuul aega tagasi oli tööturul päris suur optimism, meil on kliente on hetkel kusagil 45 000 inimest ja viimase ajani elasime teadmises, et see arv jääb kohe oluliselt väiksemaks.

Kui palju on ettevõtetele veel huvi tööd pakkuda, sest sõja tõttu on ju kogu majanduskeskkond muutunud?

Määramatust on hästi palju, kui me vaatame üldises plaanis töökohtade hulka Eestis, siis meil on kusagil 12 000 kuni 13 000 vaba töökohta. Kui aga vaadata natuke ettepoole, siis see pilt enam nii hea ei ole. Muidugi loodame, et need prognoosid ei saa oleme nii mustad kui me arvame, aga me peame olema valmis ka veel natuke mustemateks värvideks. Ühtepidi on Eesti tööandjatel muidugi suur huvi lisakäsi palgata. Juba 3. märtsil avasime spetsiaalse portaali, kuhu tööandjad saavad panna üles oma pakkumised ning see on leidnud siia saabunud ukrainlaste poolt väga elavat kasutamist. Paljud inimesed leiavad töö ka läbi oma eelnevate siinsete kontaktide.

Üle piiri on Eestisse liikunud küll üle 21 000 põgeniku, samas ajutise kaitse staatuse saajate arv on hetkel alla viie tuhande, nii et väga hull see olukord veel ei ole?

Me arvestame kusagil 10 000 Ukraina põgenikuga, kes tuleksid töötukassasse ja kellele me peame pakkuma töötutoetust, aga ka tööturu teenuseid. Meie eesmärk pole siiski inimesi töötuna registreerida, vaid võimalikult kiiresti tööandjad ja tööotsijad kokku viia. Millised need numbrid täpselt saavad olema, seda näitab aeg. Tänase päeva seisuga on meie poole ametlikult pöördunud ja töötuna ka registreeritud 250 inimest, neist 2 on juba ka ametlikult tööle läinud. Ka meie anname oma panuse, meil töötukassas on samuti üks juba üks Ukraina põgenik tööl ja läbirääkimised käivad veel mitme inimesega. Täna saame öelda, et suur osa meie toel töö otsijatest on naised. On ka neid, kes ütlevad, et sõltumata haridusest, ma tahan lihtsalt teenida. Valdav on tagasiside, et inimesed tahavad siiski nii ruttu kui võimalik koju tagasi minna.

Kõiki seni ukrainlaste käes olnud töökohti need Ukraina naised ilmselt ei täida?

Nii on, me ju teame, et ehituses on täna töökäte nappus ka selle tõttu suurenenud, et mehed on läinud sõtta.

Ka te pakute ukrainlastele ka koolitusi ja ümberõpet, eriti kui arvestada, et mõned neist võivad siia jääda pikaks ajaks?