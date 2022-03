ERISAADE ⟩ Millised on viimased arengud Ukraina sõjarindel?

Räägitakse, et Venemaal jätkub rakette veel vaid mõneks nädalaks ja sõduridki väsinud. Millised on viimased olulisemad sündmused ja arengud Ukraina sõjarindel? Stuudios on endine Kaitseväe peastaabi ülem kindralmajor Neeme Väli ja endine kaitseväe juhataja Tarmo Kõuts.