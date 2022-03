ERISAADE ⟩ Kõlvart: septembrist saab olema päris raske

Saatejuht on Ulla Länts.

Tulite just äsja Lvivist, milline olukord seal on?

Linnas oli eile (neljapäeval) suhteliselt rahulik, vaatamata sellele, et linn võtab väga intensiivselt vastu sõjapõgenikke, ikkagi on näha, et inimesed suudavad ka normaalset igapäevast elu elada. Lvivi linnapea sõnul on nad varakult kriisiplaane ette valmistanud ja olnud valmis selleks, et selline olukord võib juhtuda.

Kui palju Lvivi linnapea töö on seoses sõjaga muutunud, milleks kõigeks peab ta nüüd valmis olema?

Ukraina linnade linnapeade roll on sõja tõttu palju suurem kui veel mõned nädalad tagasi, nad pole enam mitte ainult administratiivsed juhid, vaid nendest on saanud rahva liidrid. Igapäevane elu, mida tuleb korraldada, uued kohustused ja uute muredega tegelemine. Aga kõigil on seal veendumus, et nad suudavad mitte ainult elada sellises olukorras, vaid neil on kindel tunne, et nad ka võidavad.

Te tutvusite ka põgenike vastuvõtmisega, kuidas on korraldatud nende põgenike elu Ukrainas, kes ei lahku riigist, aga kes liiguvad turvalisematesse piirkondadesse?

Olukord ei ole lihtne, aga suures plaanis on süsteem ikka üles ehitatud sama moodi nagu ka meil Tallinnas, algul lähevad inimesed vastuvõtukeskustesse ja siis juba edasi majutuspaikadesse. Lvivist on saanud suur transiitkeskus, kuhu mõned jäävad ja mõned liiguvad edasi, sest Poola piir on lähedal.

Kui me räägime Eestisse saabunud põgenikest, siis nende arv, kes kavatsevad vähemalt mõneks ajaks meile jääda, läheneb kahekümnele tuhandele ning suur osa neist tuleb Tallinna, kuidas te hakkama saate?

Kui me räägime lühiajalisest perspektiivist, siis ressursse veel on, hotellid saavad veel vastu võtta, samuti käivad läbirääkimised Tallinkiga, kasutada majutamiseks laeva. Kui me aga räägime pikaajalisest perspektiivist, siis selleks, et inimestele pakkuda kvaliteetseid teenuseid, on Tallinna kvoot juba tegelikult täis. Hinnates meie võimalusi, nii sotsiaalvaldkonna teenuseid kui haridusteenuseid, tuleb tõdeda, et septembrist saab olema päris raske. Vastuvõtukeskus võtab vastu keskmiselt 500 inimest ööpäevas ja mingil hetkel tuleb meil tunnistada, et sama vastuvõtu kvaliteeti ei suuda me varsti enam pakkuda. Kui kõik hotellid on täis ja siis tulevad mängu spordihallid ja muud kohad ning siis on loomulikult ka kohalike inimeste elu mõnevõrra häiritud. Paralleelselt sellega tekib ka teine küsimus, mida tänaseni pole lahendatud, et riigi poolt on tagatud inimestele vaid 30 päeva hotellimajutust ja toitlustust. Pärast seda peavad nende muredega tegelema kohalikud omavalitsused, aga seda me ei suuda.

Kolmekümne päeva jooksul endale Tallinnas üürikorteri leidmine, eriti kui sul pole töökohta, võib osutuda üsna keeruliseks.