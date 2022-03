VABA AKADEEMIA ⟩ Hardo Pajula loeng «Kairos'e keskel»

«Kairos'e keskel» on eeloleval laupäeval ilmuva Tähenduse teejuhtide 18. numbri juhtkiri. Samanimelises loengus tuleb juttu tuumapommidest, jumalate vahetusest, surmalähedasest kogemusest, Charles Eisensteinist, organismi filosoofiast ja muudest teemadest, mida Hardo Pajula on viimase kolme-nelja aasta vältel ülal hoidnud oma saatesarjas ja kahes EBS-is toimuvas kursusesarjas "Olulised raamatud" ja "Looduse tagasitulek".

SA Academia Artium Liberalium ehk Vaba Akadeemia on 2018. aasta alguses asutatud ühendus, mis koondab eesti haritlasi: teadlasi, mõtlejaid, intellektuaale ja õppijaid. Akadeemia eesmärgiks on luua tingimused renessansitüüpi haritlasringi tekkimiseks ja kujunemiseks kooskõlas vabade kunstide kontseptsiooniga. Akadeemia asutajateks on Marju Lepajõe, Mihhail Lotman, Ülar Ploom, Hardo Pajula ja Maria-Kristiina Lotman.