ERISAADE ⟩ Kersna: me peame andma lapsed tervena ja hea haridusega Ukrainale tagasi

Milleks meie koolid peavad valmis olema ja kui palju Ukraina lapsi võiks meie koolidesse tulla?

Praegu on Ukrainast põgenenud 1,5 miljonit last. Ukraina haridusminister palus EL haridusministritelt, et Ukrainast põgenenud lastele tagataks psühholoogiline tugi. Samuti palus ta, et Ukraina lastele tagataks ukraina keele ja kultuuri õpe. Üleüldine soov on, et me pakuksime lastele ka haridust ja ma kinnitasin talle, et kõigis haridusastmetes on Eesti riik valmis Ukrainast tulnud lastele haridust pakkuma. Me teame, palju meil on hetkel vabu kohti ja kui kusagil piirkonnas on vaja, siis me oleme valmis looma ka eraldi riigikooli Ukraina sõjapõgenikest lastele, aga see on väga suur väljakutse. Eestisse on jõudnud 8 600 last, osa neist liiguvad ka edasi, nii et kusagil 6 440 last on sellised, kelle puhul me teame, et nad jäävad Eestisse.

Kas meie koolid saavad sellega hakkama?

Viimased kolm aastat on koolid juba tegutsenud koroonaviiruse tõttu ebastabiilsetes oludes, nii et võib öelda, et meie koolid saavad kõigega hakkama, aga sellel on kindlasti oma hind. Õpetajatel on kindlasti raske ja üks leevendusmeede, mida me lähiajal koolidele saame pakkuda, on see, et kuna aina enam jõuab Eestisse ka Ukraina haridustöötajaid, siis me saame neid kohe oma koolisüsteemi kaasata abiõpetajatena või tugiisikutena nendele Ukraina lastele, kes on täna eestikeelses koolis.

Kui palju meil hetkel vabu koolikohti on ja kas nendest piisab?

Me oleme koostöös kohalike omavalitsustega kaardistanud ära vabad koolikohad. Meil on üle Eesti enam kui 3 000 vaba kohta alushariduses, nendest 1 000 on Tallinnas, meil on põhihariduses ehk siis esimesest üheksanda klassini 10 500 vaba kohta, gümnaasiumiastmes on üle 2 000 vaba koha, nii et see pilt on meil olemas. Kõige rohkem vabu kohti ongi Harjumaal ja Ida-Virumaal, aga ka teistes maakondades on üle tuhande vaba koha. Täna me näeme seda, et valdav osa põgenikest on jõudnud Tallinnasse ja Tallinn on öelnud, et neil on vabu kohti 2 800. Kuna Tallinnas juba on üle kahe ja poole tuhande lapse, siis Tallinnas kindlasti tekib koolikohtade puudus, nii et me peame avama pealinnas sügisest eraldi kooli Ukraina sõjapõgenikest lastele. See saab olema eelkõige eestikeelne kool, aga me kaasame sinna kindlasti Ukraina haridustöötajaid, et lapsed saaksid ka oma emakeeles õppida.

Kool vajab ka koolimaja, on see täna juba olemas?

Meil on olemas muusikakeskkooli hoone, mis on Nõmmel, see on üks variant, aga me oleme kaardistanud ka teisi võimalikke variante. Kooli loomine hoone taha kindlasti ei jää.

Kuna lapsed ei oska eesti keelt, vajavad koolid kindlasti abiõpetajaid, kas meil on võimalik neid kusagilt võtta?