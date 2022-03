ERISAADE ⟩ Rainer Saks: Ukraina pole sõda veel võitnud, aga Venemaa on sõja juba kaotanud

Saatejuht on Ulla Länts.

Kui vaadata kolme sõjanädalat, siis kas võib öelda, et suuremad Vene vägede liikumised jäidki sõja alguspäevadesse?

Suuremad liikumised toimusid tõesti sõja esimestel päevadel. Kiievi ümbruses on Vene üksused teisest sõjapäevast, Samuti ka Sumõ ja Harkivi juures. Rohkem on õnnestunud liikuda edasi lõunas. Vene üksustel oli üks suur strateegiline eesmärk – hõivata Kiiev, vahetada Ukraina valitsus ja edasi oli ilmselt plaan, hõivata kogu Donbas ja Harkiv, nii et ilmselt ülima tõenäosusega võtta oma kontrolli alla kogu nõndanimetatud vasakkalda Ukraina. Harkiv ja Odessa on kaks linna, mida peetakse venekeelse Ukraina keskusteks. Omaette väiksem eesmärk on alati olnud Mariupoli hõivamine ja maismaaühenduse loomine Krimmiga. Nendest eesmärkidest täielikult ei ole täidetud kolme nädalaga mitte ühtegi. Ma arvan, et neid, kes uskusid, et Ukraina peatab Vene üksused umbes sellel joonel, kus nad praegu asuvad, neid peaaegu ei olnud.

Millised on Ukraina võimalused lähiajal?

Venemaa poolelt on muutunud see, et Venemaa juhtkond tunnistab, et püstitatud eesmärki ei ole saavutatud, mis tegelikult tähendab sõjalist lüüasaamist. Väga üldiselt võib öelda, et Venemaa on selle sõja kaotanud, kuigi Ukraina pole seda veel võitnud. On selline patiseis, et kumb suudab oma tahet paremini peale suruda. Kahjuks otsustatakse seda sõjaväljal. Venemaa retoorika on teinud olulise muutuse ja see tuli täna eriti selgelt välja lausa ametlikult öelduna. Kui varem räägiti Ukraina kontrolli alla võtmisest, siis nüüd räägitakse talle Rootsi ja Austria tüüpi neutraalse staatuse andmisest ja see on erineb juba esialgsest eesmärgist. Siin on veel väga palju agasid, kuid üldine kontseptsioon on juba muutunud.

Kui vaadata viimaseid sõjasündmusi ja Venemaa positsioone, mida siit välja lugeda?