OTSE ELOGA ⟩ «Kas Vene kodanikelt Eestis tuleks ära võtta relvad?

«See on rohkem kui kaks pataljonitäit relvastatud inimesi, kellest vähemalt 600 inimest on Eesti riigi suhtes ametlikult vaenuliku riigi kodanikud,» ütleb Eesti Relvaomanike Liidu liige Daimar Liiv.

«Siin on küsimus, kas me peame neid usaldama ja andma võimaluse õppida relvakäsitlust Eestis inimestele, keda võib Venemaa iga hetk kutsuda sõjaväkke võitlema Ukraina riigi vastu? Kas see on Eesti riigile kohane? Ma arvan, et ei ole. Üheselt ja selgelt – see ei ole kohane!» ütleb Liiv.