Päeva teises erisaates räägime taas militaarteemadel. Sel korral on fookuse all see, mis toimub Ukraina õhuruumis. Miks pole Vene väed siiani suutnud võtta kontrolli alla Ukraina õhuruumi? Mida see tänapäeva sõjas üldse tähendaks? Milline on Vene armee pilootide väljaõpe? Nendel teemadel räägime endise Nõukogude Liidu sõjaväelenduri, Eesti erusõjaväelase, kindralmajor Vello Loemaaga.