ERISAADE ⟩ Miks pole Vene sõjamasin täiskäiku sisse lükanud?

«Zelenskõil on täitsa õigus, kui ta ütleb, et Mariupolis on meie silme all aset leidmas suurim humanitaarkatastroof,» nentis Kunnas.

Sõja nn kolmas faas on tema sõnul käes. Äkksõda kui selline on läbi kukkunud - see jäi seisma juba eelmise nädala algul, märkis Kunnus. «Strateegiliste tasandite võite pole Vene väed suutnud saavutada.»

Soovitusena oleks tema andnud Putinile varem mõista, et nende vägedega pole mõtet sõda alustadagi. «Isegi kui õnnestuks, et venelased suruvad Kiievi lähistel oma rõnga kokku, jääks nende tagala lahti ja Ukraina väed saaks alati vasturünnaku teha,» selgitas ta. Sama on tema sõnul ka Harkiviga - linna võib ju sisse piirata, aga seda tuleks ju ka hoida.

«See, et need linnakvartalid purustatakse, ei sunni kaitsjaid alla andma,» sõnas Kunnas.

Üksuseid, mis suudaks mehaniseeritult pealetungi teha, neid nädalaga tema hinnangul Venemaa ei leia. «Ma oletan, et Ukraina pool on hetkel võimeline lähinädalatel oma relvajõude kiiremini suurendama kui Venemaa,» usub ta.