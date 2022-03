ERISAADE ⟩ Paas: Vene inimeste mõistus ei taha seda brutaalset laastamistööd vastu võtta

Paas selgitas, et ei saa väita, justkui Vene rahvas Ukrainast toimuvast midagi ei tea - kui ei teaks, ei oleks Vene inimesed tänavatel protestimas ega riigist põgenemas. Küll aga märkis ta, et tõenäoliselt ei taha inimmõistus Vene vägede brutaalset laastamistööd lihtsalt vastu võtta.

Samal ajal on alates sõja puhkemisest hakanud mitmesuguseid narratiive levima ka Eestis. Paas sõnas, et selges eesti keeles jagatakse narratiive nii ukrainlaste väidetavatest nõudmistest, niisamuti väidetavast biorelvast. «Eesti inforuumis levitatakse puhast eestikeelset valeinfot ja väga süsteemselt,» nentis ta, täpsustades, et valeinfo jagamine ei ole juhuslik ja näiteks mõne kassipildi jagamisega ühismeedias seda võrrelda ei saa.