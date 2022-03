Meedias levivad videokaadrid, kuidas ukrainlaste poolt tabatud noored Vene sõdurid kirjeldavad, et tulid vaid õppusele, kuid sattusid endale tahtmatult sõtta. Kas see jutt vastab tõele või võib olla tegu etteantud jutuga, mida sellises olukorras esitada? Millise väljaõppega sõdurid täna Ukrainat ründavad? Milline on nende motivatsioon? Nendel teemadel räägime päeva teises erisaates Kaitseväe peastaabi väljaõppeosakonna ülema kolonel Mati Tikerpuuga.