ERISAADE ⟩ Laaneots: see seltskond alates Putinist likvideeritakse ja hakkab revolutsioon

Laaneots nentis saate alguses, et sõdureid on hukkunud 12 000, sõjalennukeid alla lastud 46, koptereid aga 80.

«Kõige suurem raskuspunkt, mida Vene väed vallutada tahavad, on Kiiev. Seda võtta pole kaugeltki nii kerge,» osutas Laaneots kaardile. Ida-Ukrainas on tema sõnul huvitaval kombel olukord passiivne.

«Kõige halenaljakam, mis Moskva staap ette võttis, on see, et nad arvestasid, et nad kuue ööpäevaga vallutavad Ukraina ära. Kus nad praegu on - see on aru saada. Pärast 6. päeva avastati, et masinad seisavad teedel ja kütust ei ole. Meestele pole süüa antud,» rääkis ta. «Poisikeste sõjamäng, mitte tõsiste kindralite ettevõtmine,» nentis ta.

Laneman märkis, et kaart on ekslik. Asukohtades, mis näivad hõivatud, käib tegelikult tõsine vastupanu, selgitas ta.

Venemaa strateegiline side lonkab

Tundub, et venelased on oma taktikalist joonist muutnud: on mindud purustamise ja hävitamise teed,» sõnas Laneman. Eestis on tema sõnul oluline mõelda, mis on järeldused meie jaoks: «Strateegilise side olulisus. Tuli välja, et järjekordne Vene kindral on hukkunud ja seda kuuldi pealt tänu telefonisidele. Miks kasutati telefoniside? Vene salajane side on rivist välja löödud - nende toimimiseks on vaja 3G või 4G maste.

261 000 on Ukrainas ametlikult relvajõudu. «Aga igaüks võitleb, sõdivad kõik ja üksmeelselt! See oli üllatus ka kogu maailmale,» märkis Laaneots.

Seda, miks venelased tankidele nö lisakaitset ehitavad, peab Laneman psühholoogiliseks kaitseks. Laaneots märkis, et see ajab naerma. Kas need päriselt ka abiks on, mehed ei usu.

Ootamatused

Kas ees võib olla midagi ootamatut? «Mina küll ei usu...» nentis Laaneots. «Ootamatused võivad tekkida Moskvas. «Neil on sanktsioonid peal, majanduskriis,» loetles ta. See seltskond Putinist alates likvideeritakse ja hakkab järjekordne revolutsioon.

Ukrainas ma arvan, et võiks peljata võimalikku dessanti Odessa peale, ma usun, et ukrainlased valmistuvad selleks. «Mis puudutab sanktsioonide mõju - lääs on korduvalt valesti hinnanud elatustaseme tähtsust. Vene inimene on patriootlik ja sitke ja tema jaoks miinimumstandard on hoopis teine kui mugavustega harjunud eurooplasel,» selgitas Laneman, kuid nimetas eranditena Moskva ja Peterburi.

Märksõnaks on Laaneotsa kirjeldusel siiski motivatsioon: «Infost pole seda läbi käinud, kuid mehed lähevad minema, kuhu vähegi saavad,» sõnas ta. Laneman lisas, et reservistide võtmine ei pruugi Venemaal niisamuti väga lihtsalt minna: «Informatsioon on ju levinud.»

Laaneots viitas ka kuuldustele, et Putinil olnud ka vähk. «Enne oli sirge, aga vaata, nüüd näost nagu kapsas,» märkis ta. Laaneots: Putin võib olla psüühiliselt ja füüsiliselt haige - nüüd näost ka nagu kapsas.