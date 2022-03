OTSE ELOGA ⟩ kaameraga eksklusiivselt Ukraina võitlejaid jälgimas

Donbassis kodumaa eest võideldes miiniplahvatuses jala kaotanud Alexandr Kikini sõnul ei käändu ta keel nimetama nende lapsi ja naisi tapvaid sõdureid venelasteks. «Need on koerad, kes praegu tapavad meie tsiviilisikuid. Kõik need pätid, kes siia tulid, on süüdi. Nad said petta. Aga miks nad siis tulistasid? Ja meil peaks olema sinust kahju? Ma ei andesta kunagi neid surmasid,» ütleb Alexandr, kes on taas haaranud relva, et oma maad kaitsta.