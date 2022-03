OTSEÜLEKANNE ⟩ Teaduste akadeemia arutelu «Sõda ja õigus»

Raevukas sõda Euroopa südames Ukrainas on tekitanud hulga küsimusi selle kohta mis on selles konfliktis õige või õiguspärane, millised õiguslikud alused selliseid situatsioone reguleerivad, kas ja kuidas oleks võimalik neid regulatsioone rakendada olukorras, kus üks konflikti osapool kõiki rahvusvahelisi kokkuleppeid ignoreerib. Kuidas oleks õige aidata neid, kes riigijuhtide mõistmatuse pärast kannatavad ja kas üldse on võimalik kunagi mingit õiglust jalule seada.