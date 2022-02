OTSE POSTIMEHEST ⟩ Pagulasabi juht: piirilt inimese üles leidmine, võib olla keeruline

Te olete ajanud telefonitsi juttu paljude abivajajatega, mida inimesed räägivad?

Algul helistasid inimesed, kelle lähedased on Ukrainas ja uurisid, millised võimalused on Ukrainast välja saada. Loomulikult on inimesed oma emotsioonidega erinevad, paljud nutavad oma lugu rääkides. Mitmed kõned on sellised, kus inimesed tahavad arutada, kas nende abi on vaja. Nüüd hakkavad juba tulema kõned ukrainlastelt, kes on Tallinnasse jõudnud. Nemad uurivad, kas meil on pakkuda elukohta ja siin tulevadki appi meie vabatahtlikud, kes hakkavad andmebaasist sobivat elukohta otsime. Mul on palve neile, kelle sugulased on Ukraina-Poola piiril, ärge hakake helistama, vaid pange oma abisoov kirja meie veebilehe kaudu. Meie evakuatsioonibussid ei käi graafiku järgi, me ei oska kohe alati telefonis vastata, mis täpselt edasi saab, aga teave kõigi nende inimeste kohta, kes on juba jõudnud või jõudmas Poola ja kes vajavad abi Eestisse jõudmiseks, pange kirja ukraina@pagulasabi.ee. Kirjutage sinna inimeste nimed, nende kontakttelefonid ja millisesse piiripunkti nad jõuavad. Me võtame siis nendega juba otse ühendust.

Kui palju evakuatsioonibusse on teele läinud ja milline on olukord Ukraina-Poola piiril?

Täpset arvu ei oskagi öelda, sest selliseid reise oleme teinud nii meie kui välisministeerium. Meie bussidel on alati kaasas koordinaator, et kaardistada ära esimesed vajadused, vaadata, kas meil on olemas majutuskoht, kas on mingi meditsiiniline eriolukord, millega arvestama peab. Bussid panime tööle seetõttu, et saime hästi palju kõnesid, kus inimesed olid jõudnud juba Poola ja neil ei olnud võimalik enam ise edasi liikuda, kuna nad ei saanud Ukraina pangakaartidega oma rahale ligi ja neil puudus võimalus turvaliselt Eestisse saada. Teiselt oli ka väga palju neid, kes mõtlesid, et paneme nüüd autole hääled sisse ja nopime need inimesed sealt piirilt üles, aga see polegi nii lihtne, sest piiril on olukord keeruline, piirist üle saamine võtab aega päevi. Mõistsime, et turvalisem on seda teha bussidega, kasutades kohapeal olevate vabatahtlike abi. Meie inimestel on seal juba nende kontaktid, kes Ukraina poolt on piirile jõudnud, nende kokku kogumine võtab aga aega, sest selles paikkonnas ei pruugi mobiiltelefonid alati töötada, nii et kohapeal tuleb tegelda inimeste otsimisega.

Pärast piiri ületamist on inimesed ilmselt päris kurnatud, kuidas neid kiiresti aidata?

Oleme ka piiril oma taktikat muutnud. Paneme seal püsti oma staapi, ilmselt saame sinna korraldada lahkete perearstide abiga ka väikse esmaabipunkti, sest üle piiri jõudes on inimesed väsinud, näljased ja kurnatud. Sellise staabi abil saame vaadata üle terviseseisundi ja pakkuda süüa kuni bussitäis rahvast kokku tuleb.

Kas te saate aidata kuidagi ka neid, kes on veel Ukrainas?

Esmajoones aitame neid, kes on praegu Poolas. Me ei ulatu Ukrainasse, sealt me inimesi ära tuua ei saa. Need, kes tahavad jõuda Eestisse, peavad siiski jõudma ise piirile ja ületama piiri. Ma saan aru, et see on väga keeruline ja eriti keeruline on see siis, kui puudega laps või eakam liikumisraskustega inimene. Meie siiski ei saa Ukrainasse minna.

Kui mitmes paigas te Poolas olete, sest piiri saab ju ületada mitmes kohas?