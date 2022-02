Välisminister Eva-Maria Liimets (KE) ütles Postimehe otsesaates, et Venemaale kehtestatavad sanktsioonid peavad olema proportsionaalsed. «Sanktsiooni detailides peame leppima kokku selliselt, et kindlasti jätma endale ka jõuala, et hoida ära edasine suurem sõjaline eskalatsioon,» sõnas ta. Lisaks märkis minister Liimets, et president Putini avaldus maailmale oli kahetsusväärselt väga vaenuliku sisuga kõikide Venemaa naabrite suhtes.