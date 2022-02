Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi rõhutas Müncheni julgeolekukonverentsil, et Ukrainal ei ole invasiooni korral enam suurt abi Venemaa vastu suunatud sanktsioonidest.



Lisaks ütles ÜRO peasekretär António Guterres reedel Münchenis, et maailma julgeolekuolukord on praegu ebakindlam, kui see oli külma sõja ajal. Mis saab edasi ja kui kauaks jääb Euroopat kummitama sõjaohu vari?