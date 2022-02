Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse (RKK) teadur Kalev Stoicescu nentis Postimehe otsesaates, et Venemaale tuleb rakendada rasked sanktsioonid ka juhul, kui otsest sõjategevuse laienemist ei toimu. «Tegelikult on küsimus selles, et kõige valusamad sanktsioonid on rakendamata,» sõnas ta, lisades, et kõige valulikuma hoobi annaksid karistusmeetmed president Putini isiku vastu.