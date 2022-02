Go Traveli partnersuhete juht Age Põder tõdes Postimehe otsesaates, et suurem osa eestlastest veel kogub julgust reisile minekuks, aga elavnemist ja kasvu on märgata. «Praegu ei ole reisile minek üldse lihtne. Peab arvestama sihtriigi piirangutega ja kui ei minda otselennuga, vaid ümberistumisega, siis lisaks sihtriigi piirangutele tuleb ennast viia kurssi ka transiitriigi piirangutega. Kõigele lisanduvad ka lennufirma piirangud,» kirjeldas ta. Turismiarenduskeskuse direktor Liina Maria Lepik nõustus, et reisimine on tõepoolest kujunenud täppisteaduseks ja vaja on ikka tugevat tahet, et üldse reisile minna.