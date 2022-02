OTSE POSTIMEHEST ⟩ Peep Peterson: kolmandatest riikidest pärit võõrtööjõud pidurdab palgatõusu

Sise- ning majandusministeerium on jõudnud kokkuleppele välismaalaste seaduse muudatusettepanekutes. Eesmärgiks on soodustada välistööjõu toomist Eestisse, võimaldades värvata Euroopa Liidu välistest riikidest töötajaid. Ametiühingute keskliidu esimees Peep Peterson ütles Postimehe otsesaates, et näiteks Soomel, Rootsil ja Taanil on samuti olnud hetki, kus töökäsi on puudu, seega on võõrtööjõud ka Eestisse tulnud selleks, et jääda.