Keskerakond on juba nädal aega väitnud, et Covid-19 digitõendi aeg on läbi, ning nõudnud selle kaotamist juba 7. veebruarist kogu riigis. Keskerakonna esimees Jüri Ratas teatas teisipäeva pärastlõunal, et erakond ootab valitsusjuhilt lahenduse leidmist kolmapäeva õhtuks.