RKK Eesti Välispoliitika Instituudi direktor Kristi Raik nentis Postimehe otsesaates, et Saksamaa välispoliitikat varjutavad sügavad probleemid. «Sügavamad probleemid on Saksamaa välispoliitikasse väga sügavale juurdunud ideed. Esiteks soovimatus mistahes sõjalise jõu kasutamise või isegi sõjalise jõu näitamise suhtes. Saksamaa on pikalt suhtunud ettevaatlikult NATO heidutusjõu tugevdamisse allianssi idatiival,» märkis ta.