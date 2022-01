01.12.2021, Tallinn. Postimehe saade «Julgeolek täna». Saatejuhid on Meelis Oidsalu ja Erkki Koort. FOTO: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Tänases saates analüüsitakse mõjureid ja sündmusi, mis kujundavad Eesti julgeolekukeskkonna 2022. aastal. See aasta on juba alanud ärevalt ning mitu paralleelselt vältavat kriisi vajutavad oma pitseri. Samuti on tulemas olulisi sündmusi maailmas, mille mõjudest ei jää ka Eesti julgeolek puutumata.