Räägime vanade fotode järgi nullist üles ehitatud majast, muuseumi algusloost ja sellest, mida kõike seal tänapäeval näha võib. Paljud muuseumi relvakogusse kuuluvatest esemetest on leidnud tänuväärset kasutamist erinevates Eesti filmides – eraldi tuleb juttu Lagedil muuseumi õuel seisvast tankist T-34, mis sõitis filmis «1944» läbi majaseina.

Räägime ka valgetest laikudest Eesti lähiajaloos, Johannest Tõrsi mitmetahulisest ja kirevast elust ning põnevamatest mälestustest ja museaalidest, mis tal on õnnestunud leida, koguda, taastada ja muuseumis eksponeerida. Need pole lihtsalt asjad, vaid ajalooga esemed, millest enamikul on igaühel jutustada oma lugu.