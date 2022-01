NATO ja Venemaa jõudsid kokkuleppele, et erimeelsustest hoolimata tuleks kõnelusi jätkata, ütles alliansi peasekretär Jens Stoltenberg kolmapäeval pärast Brüsselis toimunud NATO-Vene nõukogu istungit, rõhutades, et riikide suveräänsus on ülimuslik.