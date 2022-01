OTSE POSTIMEHEST ⟩ Ergma pensionitest: «Õnn astub meie õuele alles järgmisel aastal.», ehk täiendav abi eakatele alles valimisaastal

Eesti Pensionäride Ühenduste Liit pöördus riigikogu sotsiaalkomisjoni poole palvega, et pensioni baasosa ja rahvapensioni tuleks tõsta 20 euro võrra juba alates 1. aprillist 2022. Ühenduse juhatuse esimees Andres Ergma nentis Postimehe otsesaates, et saadi eitav vastus. «Pensionärid peavad ootama, et «õnn astub meie õuele» alles 2023. aasta alguses,» lausus ta.