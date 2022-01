Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson (Reformierakond) ütles Postimehe otsesaates, et Venemaa tegelik soov on ultimaatumeid esitades NATO hävitada. «Täiesti vastuvõetamatu on Venemaa esitatud ultimatiivsete nõuete alusel pidada läbirääkimisi,» sõnas ta. Mihkelson leiab ka, et aastast 2014. külmutatud NATO-Vene Nõukogu pole kunagi oma töös hiilanud ja Euroopa julgeoleku- ja koostööorganisatsiooni (OSCE) jõuõlg on tegelikult olematu.