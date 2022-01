OTSE POSTIMEHEST ⟩ Postimehe aasta inimene Katri Raik: ma ei lõpeta enne, kui igas Narva kodus on üks eestikeelne raamat

Narva on selles mõttes eriline linn, et Narvas teeb linnapea täpselt seda, mida teevad narvakad. Käib uusaasta keskööl kuuse all, ööklubis, vestleb kõigiga. Mulle ei ole sugugi võõras Narva ööklubist kell 4 hommikul koju tulemine. Kui ma 23 aastat tagasi Narva läksin, siis olin ma oma üliõpilastest paar aastat vanem ja pidasime 23. veebruaril meestepäeva ning läksime sealt otse 24. veebruari lipuheiskamisele. Oma ainsa luumurru olen saanud Narvas, sest ma kukkusin peole minnes trepist alla. Ärge rohkem küsige. (Naerab). Narva on tegelikult täiskasvanute tembu-vembumaa, mis on ka üks põhjustest, miks ma olen Narva jäänud. Narva on minu jaoks vabam koht kui on Tartu või Tallinn. Tõsi – viimastel aastatel on Narva ära rikutud. Narvas käiakse aina rohkem. Meil on suvine kõrts RO RO, kuhu soovitan kõigil tulla. Natuke on ehmatav, kui ühtäkki kohtad tallinlasi. Eesti keel pole enam salakeel ja Narvas elamine pole enam vanajumala seljataga olemine.