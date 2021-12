OTSE POSTIMEHEST ⟩ Epidemioloog Kalikova: miks pole uuritud koroonasurmade tõelist põhjust?

45-aastase epidemioloogia alase staažiga Nelli Kalikova tõstatas Postimehe otsesaates küsimuse, miks pole uuritud lähemalt koroonasurmasid. «Tegelikult ei ole mitte keegi analüüsinud kogu selle aja jooksul, et millesse need inimesed on surnud. Osad on olnud vanurid, kes olidki juba lahkumas ja said nakkuse. Osad võib-olla tõesti nakatusid ja surid Covid-19 viirusesse. Põhjuseid on väga palju, aga seda analüüsi ei ole,» leidis ta. Lisaks oli Kalikova ametist lahkuva valitsust nõustava teadusnõukoja tehtud töö suhtes kriitiline.