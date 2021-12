Välispoliitikaanalüütik Toomas Alatalu tõi Postimehe otsesaates välja, et Putini nn Venemaa julgeoleku ettepanekute pakette on tegelikult kaks – üks Ameerika Ühendriikidele ja teine NATO-le. «Asja iva seisneb selles, et Putin tegi USA-le pakkumise, et meie kaks suurriiki jagame kõik maailma asjad omavahel ära,» märkis ta.