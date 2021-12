Euroopa Liidu valitsusjuhid ei jõudnud ülemkogul kiirelt mitmekordistunud energiahindadele lahenduse leidmises kokkuleppele. Euroopa Parlamendi liige Yana Toom leidis Postimehe otsesaates, et kompromissi luhtumisel on kaks põhjust – osad liikmesriigid usuvad, et tegemist on lühiajalise nähtusega, aga teised kardavad kõrgete elektrihindade pikaajalist jätkumist.