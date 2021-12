Ahto Lobjakas saates "Lobjakas vs. Vooglaid" FOTO: Kaader videost

Tänases saates «Lobjakas vs. Vooglaid» arutlevad Ahto Lobjakas ja Varro Vooglaid koroonaviiruse uue, omikrontüve mõju üle laiemalt. Millised on seoses värske tüvega teated välismaalt ja kui tihti nõuab see mutatsioon tõhustusdoose?