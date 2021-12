Tupay tõi näiteks, et teiste riikide näitel näeme, et tegelikult on võimalused riigikogu aktiivseks kaasamiseks olemas. «Teiste riikide parlamendid on ikkagi nõudnud, et valitsuse loodud meetmed kehtestataks tähtajaliselt ja need tuleb parlamendis üle arutada või tuleb saada riigikogult nõusolek,» sõnas õigusteadlane.