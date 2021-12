Eesti toiduainetööstuse liidu juhataja Sirje Potisepp tõdes Postimehe otsesaates, et Eesti toidutootjad ei taha oma toodete hindasid tõsta, aga elektri-, gaasi- ja kütusehindade meeletu kasvu tõttu on see vältimatu. «Olukord on suhteliselt murettekitav ja toiduainete puhul alles hakkavad hinnatõusud tulema ehk jaekettidesse jõudma,» arvas ta.