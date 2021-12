Postimehe otsesaates oli Inimõiguste Instituudi juhatuse esimees Vootele Hansen, kes leidis, et arutelu sundvaktsineerimise üle Eestis võib iseenesest toimuda küll. «Kindlasti lisab see ärevust ja praeguses Eesti olukorras tekitaks see kindlasti ärevust juurde. Samas lisanduv ärevus tekib niikuinii, kui see arutelu toimub meie naaberriikides. Seetõttu on mõistlik seda arutelu ohjata, et mitte hakata võtma juhuslikke väiteid teiste arutlejate käest mujalt riikidest,» selgitas ta.