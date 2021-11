«Venemaa tahab ilmtingimata saada Ukrainat tagasi oma huviorbiiti,» nentis Rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse (RKK) teadur Kalev Stoicescu Postimehe otsesaates. «Valgevene on läänemaailmast poliitiliselt veel kaugemale tõugatud – sisuliselt kuulutatud paariaks, aga Ukraina on teisest puust,» vihjas Stoicescu, et Putin kardab Kiievit oma mõjusfäärist kaotada.